Rose McGowan, a quién seguramente recordarás haber participado en la saga de Scream y Charmed, decidió arremeter con todo en contra de Natalie Portman con un duro mensaje que publicó en redes sociales.

Una de las cosas más sonadas de la pasada entrega de premios de La Academia fue Natalie Portman y el vestido que usó, el cual contenía los nombres de creadoras mujeres que no fueron reconocidas o pasaron desapercibidas durante esta edición de los Oscars a manera de protesta.

La mayoría de las personas tomaron este gesto como una buena acción. Aunque al parecer no todos lo hicieron, incluyendo a McGowan, que criticó fuertemente a la heredera del martillo de Thor, acusandola de hipócrita y falsa.

“Este es el tipo de protesta que recibe críticas favorables de los principales medios por su supuesta valentía…¿valiente? No, no lo creo, más bien me parece una actriz que está actuando como alguien a quien le importa. Como hacen muchas de ellas”. “Actrices que supuestamente representan a las mujeres, pero en realidad no hacen mucho más. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces ya que así piensan que están comprando parte de quién eres. ¿Pero… quien eres tú?”. “Has trabajado con dos directoras. Una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora: tú. Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo de otras mujeres es el problema”, remató.

Como dice el viejo dicho, todos tenemos cola que nos pisen y no es tan buena idea hacerse pasar por algo que simplemente no eres. En mi opinión, aplaudo la valentía de McGowan por atreverse a alzar la voz y no tener miedo a expresarse.