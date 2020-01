La ceremonia de la 62ava entrega de los Grammy se realizará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Y a tan sólo once días del evento, se han agregado varios artistas a la lista de performances. Entre ellos está Rosalía, Tyler, The Creator, Jonas Brothers, la leyenda de R&B Charlie Wilson y Camila Cabello.

Acerca de ésta participación, Joe Jonas compartió una imagen en su cuenta de Instagram con la descripción “Hmmm qué canción deberíamos de interpretar este año en los #GRAMMYs?”. Mientras que Camila Cabello, nominada con Shawn Mendes a Mejor Pop Dúo, agradeció a la Academia.

Junto con ellos, se sumó el show de H.E.R., quien está nominada en las categorías de álbum y canción del año. Bonnie Raitt también será parte de esta importante noche, presentando un tributo a John Prine, ganador del premio a la carrera artística.

Así mismo, Run-DMC se unirá con Aerosmith para hacer una especial actuación de la colaboración que realizaron en el año 1975, en la canción Walk This Way. Y también Tyler, The Creator llegará para presentar algo de IGOR, con el que está nominado en la categoría de Mejor Álbum Rap.

Anteriormente ya se habían anunciado las actuaciones en la Ceremonia de los Premios Grammy de Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish, Blake Shelton, Gwen Stefani y el regreso a los escenarios de Demi Lovato.

Da click aquí para conocer a todos los nominados.

Foto de portada tomada del Facebook de Rosalía.