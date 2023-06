Romy de The xx comparte detalles de su disco debut solista

Tal y como lo anunció hace algunos años, Romy ha decidido comenzar una nueva etapa musical fuera de The xx. Si bien ya había compartido avances de su proyecto en solitario, fue hasta hoy que la cantante compartió todos los detalles de su disco debut Mid air, el cual se estrenará el próximo 8 de septiembre.

Para este material la cantante trabajó con los productores Fred again.., Stuart Price y su compañero de banda Jamie xx. El disco ha sido descrito como una “carta de amor a los clubes queer” en el que también podremos encontrar poderosas letras sobre el dolor y la identidad. En palabras de Romy es “música emocional para bailar”.

La noticia llegó acompañada de “Loveher”, la canción con la que inició toda esta nueva travesía, pues según explicó Romy, fue la primera que escribió para el álbum mientras se encontraba trabajando con Fred again.. en material para otros artistas. “Fred me preguntó ‘¿para quién podría ser esto?’ Y tentativamente dije… ¿Quizás para mí? A partir de ahí, el trabajo en el álbum comenzó en serio”, dijo la cantante.

Tracklist Mid air:

01. Loveher

02. Weightless

03. The Sea

04. One Last Try

05. DMC

06. Strong ft. Fred Again..

07. Twice

08. Did I

09. Mid Air ft. Beverly Glenn-Copeland

10. Enjoy Your Life

11. She’s on My Mind

Te dejamos por acá “Loveher”, disponible ya en plataformas digitales.