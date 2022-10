Herederos de la tradición musical colombiana vía sonoridades caribeñas, así como de la psicodelia de los años 70, los de Bogotá transmiten en sus discos y sus actuaciones una energía que revitaliza la escena latinoamericana y vuelve a confirmar que este continente es el epicentro del mundo musical actual. Desde su estudio, Pedro Ojeda, líder de Romperayo, nos muestra las coordenadas de su territorio sonoro, alistando su presentación en el festival Hipnosis (boletos acá).

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Qué te inspiró a crear una banda como Romperayo?

Debo decirte que mi impulso creativo como músico viene de mi gusto por el coleccionismo de vinilos, sobre todo de psicodelia latinoamericana, en específico me refiero a producciones de los años 70. Me parece una época con un alto nivel de originalidad, la cual creó una personalidad propia que había estado un poco olvidada y donde yo he encontrado una fuente de inspiración vital.

¿Qué es precisamente la psicodelia desde el punto de vista de Romperayo?

Últimamente me he dado cuenta de que la psicodelia es un género que se ha vuelto una tendencia lejos de su esencia. Creo que se ha transformado en una especie de etiqueta para encasillar cierto estilo de música que recientemente ha tenido éxito en un terreno más mainstream, si lo quieres llamar de esa manera. La psicodelia que nos interesa a nosotros es aquella que posee una cuestión sensorial a través de ciertas combinaciones sonoras, y que está más relacionada con los orígenes de la psicodelia de los años 60 y 70. En nuestro caso incorporamos elementos electrónicos para darle un sentido más actual a nuestra propuesta.

En ese rol, ¿qué bondades y límites te ofrecen los elementos electrónicos?

La paleta de sonoridades que te ofrece un sampler o un sintetizador son casi infinitas, y eso te permite encontrar sonidos muy peculiares que pueden forjar tu personalidad y distinguirte de los demás. Sin embargo, puedes caer en la trampa de perderte en ese mar infinito de posibilidades. El reto como músico es tener la sensibilidad para pescar el timbre indicado que favorezca a la canción.

En los últimos años el mundo musical ha volteado a escuchar a América Latina. ¿Qué opinas de esto?

Me parece que tiene que ver con el dominio del reggaetón, una música que ha tenido un camino largo, de muchos años, desde sus orígenes como música marginal hasta su brinco a las listas de popularidad a nivel internacional. Sin embargo, mucha gente ha descubierto otras propuestas que provienen de este continente, como en nuestro caso, que estamos más enfocados en la búsqueda de la fusión con la psicodelia, los ritmos latinos y la electrónica. El mapa sonoro latinoamericano es muy amplio, siempre será un lugar donde se estarán generando nuevas ideas.

Romperayo se presenta en el festival Hipnosis de este año.

Y estamos muy emocionados, ¡vaya cartel! Es un festival que tiene una vibra muy acorde a nuestra propuesta y seguramente el público conectará con nuestra música. Vamos a canalizar toda esta emoción para dar un gran show, estoy seguro de que así será.