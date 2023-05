Roger Waters responde a la “investigación criminal” que se abrió en su contra

Como te lo informamos la semana pasada, la policía de Berlín inició una investigación criminal en contra de Roger Waters por “sospecha de incitación al pueblo”. Si bien fueron varios factores que detonaron esto, la gota que derramó el vaso fue que el ex Pink Floyd vistió lo que aparentaba ser un uniforme de la SS durante uno de sus shows por Europa.

El disfraz era parte de un segmento que pretendía hacer referencia a Pink, el personaje de Bob Geldof en Pink Floyd the wall. La actuación de complementaba con pantallas en las que se mostraban los nombres de las personas que el cantante cree que fueron asesinadas por la violencia sancionada por el estado. Es decir, lo que según Watersestaba destinado a condenar el fascismo, la policía alemana lo consideró una forma de “incitar al pueblo”.

A pesar de esto, el pasado fin de semana Roger Waters se presentó en Frankfurt, Alemania, conforme a lo planeado, donde aprovechó para aclarar la situación. “Sé todo sobre los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1938. Lo he sabido toda mi vida. Es parte de algo de lo que siempre he sido consciente. Yo tengo esa edad, sabemos de estas cosas. Así que lo siento por las personas que están preocupadas por profanar este lugar”, explicó.

“Es por eso que estoy haciendo este pequeño, pero espero que significativo, gesto esta noche. Así que para cuando comience la segunda mitad, y las pancartas no bajen, y no use el abrigo de cuero, sepan que es por eso. Es para mostrar que no puedo entender los sentimientos de los familiares de esos hombres, o cómo era en 1938, Frankfurt y en todo el resto de Alemania”, agregó.

Además, durante este show un hombre con la bandera de Israel irrumpió en el escenario para protestar en contra de los comentarios de Roger Waters sobre el conflicto israelí-palestino.