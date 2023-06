Robert Smith le dio una serenata a su esposa durante un show de The Cure

La nueva gira de The Cure por Norteamérica inició hace apenas unas semanas, pero en tan poco tiempo ya nos ha dado un puñado de icónicos momentos. A esta lista ahora se ha sumado cuando durante el concierto que la banda dio en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el pasado 24 de mayo, Robert Smith se acercó a su esposa a cantarle “Plainsong”.

El romántico momento fue capturado por un fan, quien este fin compartió el video en redes sociales, donde se ve como Smith le da la espalda al público para acercarse a su esposa y cantarle frente a frente la canción. En el clip también se puede percibir como después del verso final del tema, el cantante se toma una pausa para hacer contacto visual con Mary Poole.

Robert Smith y Mary Poole llevan 34 años de casados y como te podrás imaginar, su relación ha sido la inspiración de algunas de las canciones más románticas de The Cure, incluyendo su éxito “Love song”, el cual Smith le escribió y dedicó a Poole como regalo de bodas en 1998.

Recuerda que este año The Cure visitará nuestro país dentro del marco de la próxima edición del Corona Capital. The Chemical Brothers, Pulp, Blur, The Hives, Jungle, The Black Keys, Pet Shop Boyd, Alanis Morissette, y más, también forman parte del line-up. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.