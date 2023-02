Rihanna quiere lanzar nueva música este año

La cantante oriunda de Barbados lleva alrededor de siete años sin publicar un disco de largar duración, siendo Antics el último que lanzó antes de iniciar esta larga pausa que le ha permitido enfocarse en sus compañías de belleza y moda, y recientemente en la familia que ha construido con el rapero A$AP Rocky.

Aunque en varias ocasiones Rihanna ha insinuado su regreso a la industria musical, fue hasta ahora que comenzó a dar pequeños pasos y todo indica que lanzará disco antes de lo imaginado, pues en una reciente entrevista con British Vogue dijo que sería “ridículo” no hacerlo este 2023.

“Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero sólo quiero divertirme. Sólo quiero hacer música y hacer videos. Cuando sales de un álbum como Antics… En retrospectiva, realmente es mi álbum más brillante”, dijo Rihanna.

“Pero existe esta presión que me pongo a mí misma. Que si no es mejor que eso, entonces ni siquiera vale la pena […] No es la forma correcta de ver la música porque la música es una salida y un espacio para crear, y puedes crear lo que sea. Ni siquiera tiene que estar en ninguna escala. Simplemente tiene que ser algo que se sienta bien. Podría ser una canción que me gusta. Literalmente podría ser así de simple”, continuó.

Asimismo, la cantante aseguró que si seguía esperando hasta que hacer música “se sintiera bien, perfecto y mejor”, nunca lanzaría un nuevo álbum. “Así que quiero jugar. Y por juego, quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero todavía no puedo decirlas en voz alta”, agregó.

Sin embargo, la publicación dejó muy en claro que la entrevista se realizó antes de que la cantante se enterara de su segundo embarazo, así que puede que los planes hayan cambiado.