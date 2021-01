Finalmente se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento de la nueva y primera novela de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood.

El cineasta estará publicando su primera novela de ficción el 29 de junio de 2021 como parte de un trato de un libro doble con Weidenfeld & Nicolson. Mientras que para el otoño se tiene planeado lanzar una edición de pasta dura.

Y acerca de este nuevo proyecto, en un comunicado Quentin Tarantino comentó: “En los setenta, las novelizaciones cinematográficas fueron los primeros libros para adultos con los que crecí leyendo. Y hasta el día de hoy tengo un gran afecto por el género.”

“Así que como un aficionado de la novelización cinematográfica, me enorgullece presentar ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD como mi contribución a este subgénero de la literatura, a menudo marginado pero querido”, agregó.

“También estoy encantando de seguir explorando a mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que puede (con suerte) sentarse junto a su contraparte cinematográfica”, finalizó Tarantino.

Por su parte el editor Emad Akhtar, quien adquirió los derechos para la UK & Commonwealth de William Morris Endeavor UK, dijo: “Estoy seguro de que no soy el único que se ha preguntado cómo sería una novela de Tarantino, y el resultado es algo que parece innovador, enorme y entretenido en la forma cómo sólo él sabe hacerlo.”

Esperamos pronto tener más detalles sobre esta nueva faceta en la carrera de Quentin Tarantino.

