Quentin Tarantino continúa abriéndose paso en el mundo literario y su próxima obra se tratará de la historia del cine, específicamente de la década de los 70.

El reconocido cineasta anunció que ya trabaja en un nuevo libro titulado Cinema speculation, en el cual lo encontraremos explorando y analizando algunas de las películas estadounidenses que no sólo marcaron los años setenta, sino que también lo formaron como cinéfilo, cuando era tan sólo un adolescente. El lanzamiento se realizará el 25 de octubre de 2022 a través de HarperCollins.

“Este libro es tan intelectualmente riguroso y perspicaz como alegre y entretenido. A su vez, crítica cinematográfica, teoría cinematográfica, una hazaña de reportajes y una maravillosa historia personal, todo está escrito con una voz reconocible (como lo es la de Tarantino) y con la rara perspectiva sobre el cine de uno de los más grandes practicantes del género”, se lee en el sitio de la editorial.

“Además de estar entre los cineastas contemporáneos más célebres, Quentin Tarantino es posiblemente el cinéfilo vivo más alegremente contagioso. Durante años, ha promocionado en entrevistas su eventual turno de escribir libros sobre películas. Ahora, con Cinema speculation ha llegado el momento, y los resultados son todo lo que sus apasionados fanáticos, y todos los amantes del cine, podrían haber esperado”, concluye la sinopsis.

Cinema speculation será el segundo libro que Quentin Tarantino publica; el primero fue una novela sobre su película One upon a time… in Hollywood y se espera que en los próximos años veamos más de su etapa como autor.

