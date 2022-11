Quentin Tarantino ha dado un ranking con sus interpretaciones favoritas del reconocido personaje James Bond.

En los últimos meses el cineasta ha compartido con el público un poco de su visión y conocimiento sobre la historia del mundo cinematográfico. Apenas hace unos días reveló cuáles creía que eran las películas “perfectas” y ahora regresó para hablar de los diferentes actores que han tenido la oportunidad de encarnar al 007.

“Sean Connery, Pierce Brosnan, y luego, un poco por debajo de él, Roger Moore. Y luego todos los demás”, le dijo Quentin Tarantino a Empire sobre su top tres de James Bond. “Connery está en la cima, pero me gusta mucho, mucho, Pierce Brosnan. No me gustaban las películas en las que lo ponían, lo que siempre me pareció una tragedia, porque él me parecía un Bond muy legítimo. Soy un gran fan de Roger Moore, sólo que me gusta un poco más Roger Moore cuando no interpreta a Bond”, agregó.

Esta no es la primera vez que el director de Pulp Fiction muestra su admiración por Brosnan. En una entrevista en 2020, Pierce Brosnan narró la vez que Quentin Tarantino le propuso que se reunieran para hablar sobre una película de James Bond: “Fue después de Kill Bill Vol. 2, y él quería reunirse conmigo, así que un día subí a Hollywood desde la playa y me reuní con él en el Four Seasons”.

“Llegué a las 7 de la noche, me gusta ser puntual. Llegaron las 7:15 y no estaba Quentin. Estaba arriba haciendo entrevistas. Alguien envió un martini, así que me lo tomé, y esperé hasta las 7:30 y pensé, ¿dónde diablos está? Me dijeron que se disculparía, así que pensé, vale, me tomaré otro martini”, continuó.

Brosnan recordó que cuando Tarantino llegó ambos terminaron muy alcoholizados y fumados: “Estaba golpeando la mesa, diciendo: ‘Eres el mejor James Bond, quiero hacer una película de James Bond‘. Como el restaurante estaba muy silencioso quería que se calmara, pero bueno, nunca se le pide a Quentin Tarantino que se calme”.