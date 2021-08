Adam Driver es el actor del momento y su forma de actuar tan camaleónica lo llevó a ponerse en el mira de Quentin Tarantino para la realización de una nueva versión de Rambo.

En el último año el cineasta ha demostrado estar deslumbrado por la intersección entre el mundo del cine y el literario. Así que retomando el tema, en el reciente episodio del podcast The Big Picture, Tarantino reveló estar interesado en realizar una adaptación de la novela First blood, la cual en los ochenta sirvió como base para la creación de la famosa película protagonizada por Sylvester Stallone.

“Si tan sólo quisiera hacer una buena película que supiera que sería buena, tomaría la novela de David Morrell de First blood y haría la novela. No la película que se hizo con First blood. Yo haría la novela”, explicó al respecto Quentin Tarantino.

Y hablando sobre su deseo de tener a Adam Driver en el proyecto, Tarantino agregó: “Y Kurt Russell interpretaría al sheriff y [Adam Driver] interpretaría a Rambo. Cada vez que lo leo, el diálogo es tan fantástico en la novela de David Morrell. Estaría tan bueno. Pero ahora, quiero hacer más que eso. Pero si estuviera a punto de hacer una buena película, eso está ahí”.

Si bien todavía no es un hecho, el cineasta sí contempla dicha opción y siendo sinceros, nos encantaría ver a Adam Driver en acción como Rambo. En fin, por lo mientras nos quedamos con la emoción de verlo en House of Gucci, la próxima película que protagonizará en compañía de Lady Gaga y que llegará a nosotros a finales de año.

Foto de portada tomada del Facebook de Star wars.