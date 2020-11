Queens Of The Stone Age transmitirá un show grabado en 2018 en Tasmania, para el Hospital de Niños de Hobart en beneficio de las víctimas de los ataques terroristas de París en 2015.

La banda transmitirá imágenes inéditas de su set acústico de agosto de 2018 en MONA (Museo de Arte Antiguo y Nuevo) en Tasmania; como parte de un evento de recaudación de fondos para las organizaciones benéficas Nick Alexander Memorial Trust y Life for Paris.

La sesión se estrenará en el canal de YouTube de Queens of the Stone Age a las 12:00 p.m. ET el viernes 13 de noviembre. Es el quinto aniversario de los ataques terroristas de París que mataron a 130 personas en toda la ciudad; incluidos 89 asistentes del concierto en el Teatro Bataclan durante un espectáculo de Eagles of Death Metal.

Life for Paris es una organización benéfica destinada a apoyar a los cientos de víctimas y sus familias, mientras que Nick Alexander Memorial Trust se fundó en memoria de Nick Alexander, quien murió en el ataque de Bataclan mientras trabajaba para Eagles of Death Metal. El fideicomiso proporciona instrumentos musicales y equipos a comunidades desfavorecidas en todo el Reino Unido y, hasta la fecha, ha financiado más de 15 proyectos de música comunitaria en todo el país.

Josh Homme comentó lo siguiente: “Este show fue hecho originalmente para beneficiar al Hospital de Niños de Hobart, Tasmania, y nos complace que tenga una segunda oportunidad de hacer algo bueno. 2020 es un año realmente desordenado y las personas que lo necesitan lo necesitan más que nunca. Dona lo que puedas, si puedes “.

