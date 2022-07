Jarvis Cocker ha publicado un misterioso video que abrió la conversación sobre una posible reunión de Pulp.

Una década ha pasado desde que la agrupación conformada por Cocker, Russell Senior, Candida Doyle, Nick Banks, Steve Mackey y Mark Webber, estuvo por última vez sobre un escenario. Si bien su música continúa sonando por todos lados, el combo decidió cerrar el ciclo y continuar cada uno por diferentes caminos.

Pero, parece ser que aún hay una última esperanza. Resulta que hace unos momentos, Jarvis Cocker compartió un clip de 15 segundos en su cuenta de Instagram, donde con aplausos entusiastas de fondo, se lee la frase “What exactly do you do for an encore?”. Recordemos que esta línea forma parte de la canción principal de This is hardcore, disco de Pulp que en 2023 cumple 25 años.

“Buena pregunta…”, escribió Jarvis Cocker en la descripción del video junto con el hashtag #overtoyou. Pese a que los detalles son muy pocos, algunos fans ya comenzaron a crear teorías sobre lo que la agrupación podría estar planeando, con la mayoría señalando que podría tratarse de una nueva reunión.

Como te lo mencionamos, aún no hay nada confirmado, pero no hay duda que Jarvis Cocker y compañía se traen algo entre manos. Así que habrá que esperar y estar al pendiente de sus redes sociales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.