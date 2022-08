Cuando en 2019 se dieron los primeros pasos que conducían hasta la primera edición de Primavera Sound Los Angeles, la distancia que separaba Barcelona y la ciudad californiana era conocida. Lo que nadie sabía era el tiempo que se precisaría para recorrer ese trayecto. Han sido más de tres años en los que la ilusión por el debut del festival en suelo estadounidense no ha hecho más que aumentar, pero la espera está a punto de terminar definitivamente: del 16 al 18 de septiembre, el L.A. State Historic State Park acogerá los más de 60 conciertos que conforman Primavera Sound Los Angeles 2022. Tras 20 años de historia, en septiembre empieza una nueva aventura transatlántica.

El Primavera Sound más remoto de todos los celebrados hasta ahora aterrizará muy cerca de la frontera con nuestro país, con sus inconfundibles señas de identidad (a la cabeza de todas ellas, un cartel paritario en cuanto a género y musicalmente plural), pero también con toda la intención de integrarse en la escena cultural de la región para retroalimentarse mutuamente.

Ese objetivo incluye, por supuesto, el deseo de acercarse a la enriquecedora comunidad latina, que estará representada de norte a sur. Los héroes mexicanos Little Jesus, la venezolana Arca, los puertorriqueños Buscabulla, los colombiano-estadounidenses Divino Niño, la chilena Paloma Mami o los argentinos El Mató a un Policía Motorizado compartirán cartel con Arctic Monkeys, Lorde, Nine Inch Nails, James Blake, Mitski, Cigarettes After Sex, Khruangbin, Stereolab, Clairo, girl in red, Giveon o King Krule para trazar la más excitante ruta que se puede imaginar en la música contemporánea.

Todas las modalidades de entradas para Primavera Sound Los Angeles se pueden consultar y comprar aquí.

