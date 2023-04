Post Malone habla sobre su estado de salud

En los últimos meses, los cibernautas han mostrado cierta preocupación por el estado de salud de Post Malone debido a su notable pérdida de peso, por lo que en un reciente post en Instagram, el cantante aclaró que en realidad está mejor que nunca, ya que gracias a la paternidad ha decidido seguir un estilo de vida mucho más saludable.

“Quería decir que no estoy consumiendo drogas, mucha gente me ha preguntado sobre mi pérdida de peso y supongo que sobre mi actuación en el escenario. Me estoy divirtiendo mucho actuando y nunca me he sentido más saludable. Supongo que la vida de papá entró en acción y decidí dejar las gaseosas y comenzar a comer mejor para poder estar cerca por mucho tiempo para este angelito. El siguiente es fumar y beber, pero me gusta considerarme un hombre paciente”, escribió Post Malone.

Para cerrar la nota, Malone insinuó que pronto podría lanzar nueva música: “Últimamente estuve un rato en el estudio trabajando en música nueva y estoy muy emocionado de compartirla con ustedes. Gracias por su paciencia y apoyo a todos. Hacen que mi corazón lata. Sólo quería saludar y espero publicar más aquí, mi cerebro está en un lugar súper tonto y estoy más feliz de lo que había estado en mucho tiempo”.

En febrero de este año, un vídeo de Post Malone durante un show en Australia consternó a sus fans desatando la teoría de que probablemente enfrentaba un problema de adicción. En ese momento, TMZ informó que el cantante estaba siguiendo una “dieta estricta” y haciendo ejercicio, sin embargo, las preocupaciones continuaron y bueno, él mismo tuvo que salir a aclarar la situación.