Portugal. The Man ya prepara el lanzamiento de su próximo álbum de estudio y hoy nos compartieron un pequeño adelanto con “What, me worry?”.

Entre un contundente bajo y guitarras arremolinadas, esta nueva canción nos habla sobre la apocalíptica ansiedad de John Gourley, cantante de la banda. “What, me worry?” cuenta con la participación del productor Ryan Tedder, conocido por su trabajo con Adele y Beyoncé.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales, además, se ha lanzado un video oficial dirigido por Los Güeyes y un social token con el que, más que adentrarse en la cripto economía, Portugal. The Man le brindará a sus fans códigos para preventas de conciertos, grabaciones en vivo extraídas del archivo, B-Sides y demos.

Respecto a este tema, en un comunicado, Gourley explicó: “Mientras grabábamos este álbum y pasábamos el rato en Los Ángeles, conversamos con Jeff Bhasker y Ryan Tedder sobre cuánto extrañamos la risa. En los últimos años ha sido tan fácil olvidar la diversión en lo que hacemos.”

“Hablamos de los recuerdos de la infancia, de reírnos del mundo y de nosotros mismos, mientras hojeábamos la revista Mad. Extrañamos esos días y recordamos que todos hacemos música. Así que aprovechamos esa tarde para hacer una canción sal respecto”, agregó.

“What, me worry?” es el primer sencillo que Portugal. The Man libera de su noveno material discográfico, el cual, aunque aún no tiene título, es un hecho que saldrá en junio de este año.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.