Phoebe Bridgers unió fuerzas con la protagonista de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, para la realización del video oficial de “Savior Complex”, extracto del más reciente álbum de Bridgers.

El nuevo videoclip que viene en tonalidades a blanco y negro fue dirigido por la actriz. Mientras que el actor Paul Mescal, reconocido por formar parte de la miniserie Normal People, junto con Bridgers fueron quienes lo protagonizaron.

El estreno de este grandioso audiovisual se realizó a través de la cuenta de Facebook de Phoebe Bridgers. Hasta el momento únicamente lo puedes ver desde este enlace pero se espera que el próximo 8 de diciembre se publiqué ya también en YouTube.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la conexión entre Bridgers y Phoebe Waller-Bridge se logró a través del un correo electrónico enviado durante el aislamiento en el que la cantante le expresaba su admiración. Mientras que con Mescal fue después de que participaran juntos en una entrevista para Wonderland a inicios de año.

“Savior Complex” forma parte del último material discográfico de Phoebe, Punisher. Este incluso hace unos días fue nominado en la categoría de Best Alternative Music Album de los Grammy Awards 2021. Así como también fue incluida en Best New Artist, Best Rock Performance y Best Rock Song.

El disco se encuentra ya disponible en cualquiera de las plataformas digitales. E igual no olvides que Phoebe Bridgers tendrá una especial aparición en The Tonight Show With Jimmy Fallon el día de hoy (2 de diciembre) durante la que interpretará “Savior Complex”.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.