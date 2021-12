Esta chica de Pasadena, California, de 27 años de edad, desparrama encanto por doquier; Phoebe Bridgers no sólo tiene mucho talento y una personalidad magnética, entre otros de sus varios atributos tiene el de ser una persona con gran conciencia social y, una vez más, demuestra también su buen gusto musical.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Cierto, ya ha hecho una tradición para Phoebe Bridgers el grabar temas navideños; y tiene una lista larga en la que se encuentran los buenos covers de: “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “If We Make It Through December” de Merle Haggard, “‘7 O’Clock News/ Silent Night” de Simon & Garfunkel, con Fiona Apple y Matt Berninger de The National” y “Christmas Song” de McCarthy Trenching.

Este 2021 se ha lucido al escoger “Day After Tomorrow”, original del tremendo crooner de la voz de lija que es Tom Waits. Ese entorno chatarrero y áspero vocalmente que es marca de la casa del nacido en Pomona, ahora encuentra una dimensión distinta y un coro en toda regla en el que participa Marcus Mumford, entre una muchedumbre de amigos y colegas.

Esa parte social que ya habíamos mencionado en Phoebe Bridgers se perfila con el hecho de que lo que se junte por las ventas de la rola será para The International Institute of Los Angeles (The Local Integration & Family Empowerment Division), que se dedica a trabajar con refugiados, inmigrantes y supervivientes de tráfico humano para que adquieran habilidades laborales con las que puedan autosuficientes y empezar vidas nuevas en California – ¡Y vaya que hay muchas personas urgidas de apoyo en Califas!-.

Phoebe Bridgers no sólo hace música grandiosa -y esperanzadora en está ocasión-y toca con enorme solvencia; es además una artista que entiende perfectamente el entorno socio-cultural y político en el que está inmersa. ¡Vale la pena apoyar su causa!

