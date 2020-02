Phantogram está de regreso y con nueva música bajo el brazo ya que el próximo mes editará su cuarto álbum del que se desprende Pedestal como primer sencillo.

El dúo comenzó el año compartiendo en sus redes sociales la noticia de que un nuevo material venía en camino y hoy nos presentan Pedestal, un tema que puede presumir de tener la fuerza del amor representada en cada beat. Según Sarah Barthel (vocalista), la canción habla de las intensas y a veces dramáticas cosas que se pueden hacer cuando se está enamorado.

I can heal it all if you’re lucky / Open up, baby, you gotta trust me.