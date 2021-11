Una vez que se abrió la puerta de los conciertos internacionales de metal en México, a mediados de los años 80, arribaría un ir y venir de bandas que descubrirían algo importante: por estos rumbos eran muy populares. Una de ellas fue Hypocrisy. En exclusiva para #SangredeMetal, Peter Tägtgren, la mente maestra detrás de la banda recordó su primera visita: “creo que la primera vez que tocamos allá fue en el 95″, meditó el músico para seguirse luego con un viaje de orden extraterrestre.

TXT:: Luis Jasso

“Nunca sabes qué esperar cuando vas por primera vez a otro país. Y México nos voló la cabeza. Honestamente es de nuestros lugares favoritos para tocar. Los fans son muy ruidosos y entregados, te hacen sentir especial. Eso no se me olvida. Incluso cuando fui con Lindemann (proyecto en el que compartió crédito justamente con Til Lindemann, cantante de Rammstein) la gente coreaba mi nombre. Fue impresionante, un gran sentimiento”, prosiguió Peter.

Tägtgren es un monstruo de mil cabezas. No sólo tiene a Hypocrisy, también a Pain, estuvo en el mencionado proyecto Lindemann y ha producido a cualquier cantidad de bandas. Entre ellas destaca su trabajo en Monotheist, el monumental último disco de Celtic Frost editado por Century Media en 2006. Parte de su éxito fue el sonido que se logró a lo largo de 68 minutos de música; Tägtgren fue el mandamás detrás de los controles en la última etapa de la creación. “Mi idea desde el principio fue mantener el sonido típico de las guitarras de Celtic Frost, eso era muy importante; es su marca registrada. En cuanto a la batería, quería algo que sonara gordo, como John Bonham. La banda tenía mucha presión porque era un disco de regreso, lo cual también me metía presión a mí, sabía que debía ser perfecto”. El resultado: un disco parteaguas en el metal extremo.

Justamente en cuanto al reconocimiento masivo, Peter tiene un par de ideas muy arraigadas. Los últimos seis discos de Hypocrisy han entrado en las listas de venta de varios países, al preguntarle si eso le mete presión para componer, esto contestó: “No, ese tipo de cosas me valen madre. Para mí lo más importante es el momento de crear, eso es lo que me hace feliz y si debo ser honesto, no me interesa lo que piense la gente. Yo escribo desde el corazón lo que a mí me gustaría escuchar como fan de Hypocrisy. Es un estilo que he mantenido por 30 años. No si sería popular o no, eso me vale madre porque si pensara en eso no estaría en Hypocrisy. El underground es un lugar con fans apasionados y para mí es más importante ser honesto que volverme comercial y traicionarme en el proceso. Ya fui grande con Lindemann y no me cambió nada, en todo caso entendí que mi vida está en el subterráneo y ahí es donde pienso quedarme”.

La otra parte tiene que ver con el hecho de que se ha mantenido con el mismo sello discográfico (Nuclear Blast) por 30 años. ¿La razón? “Bueno, lo primero es mostrarles quien manda, y lo segundo es que yo no pido gran cosa a nadie. Yo hago lo mío a mi manera y si a la discográfica no le gusta pues que se vayan a la chingada. En realidad es así de simple. Creo que Nuclear Blast respeta esa filosofía y me deja hacer lo que quiero”. Tan fácil y tan complicado a la vez. La otra parte que es muy conocida en Hypocrisy es la temática alienígena (la portada de Worship no deja lugar a dudas), y al respecto Peter tiene su propia idea. Vamos a ella.

“Yo creo que los alienígenas nos pusieron en esta tierra hace miles de años. Luego, aquella primera civilización desapareció y vino otra, pero también sembrada por ellos. Digo, ahí están los mayas, un pueblo muy avanzado para su tiempo que simplemente desapareció. Mi teoría es que el Homo Sapiens apareció en África hace unos 150 mil años, se movió hacia el Oriente Medio y de ahí a Europa, Asia y América. Lo curioso es que apenas hace 150 o 200 años comenzamos a desarrollarnos realmente rápido, nos hicimos mucho más inteligentes y ahora estamos tan avanzados que nos estamos aniquilando a nosotros mismos. Yo creo que quien sea que nos plantó en la Tierra hace 150 mil años ha regresado para eliminarnos. Eso es lo que yo veo en la portada del disco. Es un proceso para desarrollar una nueva generación o una nueva civilización”, prosigue Peter.

“Yo creo que la madre tierra está viva y en ocasiones el eje se inclina un poquito, uno o dos grados, pero eso tiene consecuencias catastróficas y de pronto lo que alguna vez fuera un país en tierra se convierte en uno bajo el agua. Por eso creo que todas estas situaciones han sucedido desde hace un largo periodo de tiempo, no sé cuánto tiempo de vida lleva la Tierra, se habla de 3.5 o 4 millones de años, pero yo sí creo que es un ser vivo, y se ajusta”. Hasta aquí una parte de la charla con un músico intenso, legendario y con visiones claras que dice que si algo aprendió del negocio de la música es a “pensar las cosas dos veces y a no creerle a nadie; “es un mundo lleno de idiotas y ladrones”.