Ozzy Osbourne se rehusa a dejar los escenarios

En los últimos años, el ex vocalista de Black Sabbath enfrentó una serie de problemas de salud que finalmente lo obligaron a renunciar a su vida de gira. Si bien Ozzy Osbourne tuvo que cancelar su tours por Europa y Reino Unido, aún tiene un concierto programado para octubre, dentro del marco del Power Trip en Indio, California y probablemente no sea el único.

En una reciente entrevista con Jack Black y Kyle Gass de Tenacious D para la nueva edición de Metal Hammer, el Príncipe de las Tinieblas dijo que no planea retirarse completamente de los escenarios. “Hacer un show en vivo es por lo que vivo. Tuve que cancelar mi gira europea, pero estoy decidido. Tengo que hacer más conciertos [incluso] si tengo que conseguir a alguien que me lleve”, dijo.

“Es decir, no puedo retirarme de este juego. No es un trabajo, es una maldita pasión. No sé hacer otra cosa. La idea de sentarme en mi casa todo el día… Soy un perro callejero, ¿sabes? Lo he estado haciendo jodidamente 55 años. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, continuó Ozzy Osbourne.

El reconocido músico también habló sobre la importancia de tocar para sus fanáticos, sin importar las circunstancias: “Recuerdo algunos buenos conciertos. He hecho una gran cantidad de malditos conciertos. Un guitarrista puede cambiar su guitarra. Un baterista puede cambiar el tambor. Si mi voz se va, estoy jodido”.

“Una vez estaba en un concierto en el Nassau Coliseum de Nueva York. De camino al concierto, mi voz se apagó. Los niños ya estaban allí y pensé ‘¿qué carajo voy a hacer ahora?’. Salí e intenté cantar y me ovacionaron de pie. Los niños prefieren verte haciéndolo mal a que te vayas a casa”, explicó.