Ahora sí que comiencen las apuestas porque el día de hoy la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha compartido la lista completa de nominados a los Oscars 2022.

La 94ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, y una de las grandes noticias es que, por primera vez en cinco años, tendrá un presentador oficial.

Este año, las miradas están más que puestas en The power of the dog de Jane Campion y en Dune de Denis Villeneuve, ya que ambas películas lideran las nominaciones. Otras producciones que también figuran en la lista son Belfast de Kenneth Branagh y Nightmare alley de nuestro querido Guillermo del Toro.

En cuanto a los actores nominados en los Oscars 2022 nos encontramos con Will Smith por Rey Richard, Benedict Cumberbatch por The power of the dog, Andrew Garfield por Tick, tick… boom! y Denzel Washington por su actuación en The tragedy of Macbeth. Mientras que en la categoría de Mejor Actriz aparecen Kristen Stewart por su interpretación en Spencer, Penélope Cruz por Madres paralelas y Nicole Kidman por Being the Ricardos.

Encanto, Don’t look up, Licorice pizza, Luca, Spider-Man: No way home, West side story, CODA, Drive my car, The eyes of Tammy Faye y The lost daughter también competirán en un par de categorías de los Premios de la Academia.

La lista completa ya la puedes checar aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de The Academy.