Noel Gallagher habló sobre la fama y de lo agradecido que está por que no le “pegó” de la misma forma que a Amy Winehouse.

Durante una charla para el podcast Pub Talk, el ex integrante de Oasis comparó su experiencia lidiando con la fama con la de Winehouse, quien en 2011 murió a los 27 años de edad por una intoxicación etílica. “La fama puede afectar mucho a la gente”, dijo Noel Gallagher.

“Siempre utilizo la historia de Amy Winehouse, una chica encantadora del norte de Londres. De repente, ella hace ese álbum, se convierte en una superestrella mundial, la fama la golpeó como un camión y no lo logró”, continuó antes de asegurar que las personas que te rodean son un aspecto importante para sobrellevarla.

“Lamentablemente, ella no tenía gente a su alrededor. Llevo 30 años rodeado de las mismas personas que me cuidan. No tengo una organización transitoria donde sólo hay una gran cantidad de personas diferentes cada seis meses. Con Amy, Pete Doherty, la gente así, si eres un hombre adulto y tienes éxito, nadie te va a decir qué hacer si tienes dinero”, explicó.

Para rematar, Noel Gallagher dijo que Oasis fue un factor importante en su vida tanto personal como profesional para no caer en las drogas: “Mi alternativa siempre fue mi trabajo. En Oasis yo era el único compositor, así que siempre tuve mi trabajo. Si no hacía el trabajo, la banda se iba a desmoronar. El lado de la fiesta y las drogas y todo eso, lo traté como un bono. No me quedé atrapado en nada más, sólo era una risa”.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.