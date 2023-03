Nicolas Cage comparte detalles de su versión de Drácula

El actor está por regresar a la pantalla grande con Renfield, una nueva comedia de terror donde el cruzado de Drácula narrará la abusiva relación que tiene con su jefe. En este proyecto, Nicolas Cage se encargará de interpretar al mítico vampiro y aunque aún faltan detalles por revelar, en una reciente entrevista dio un par de pistas sobre lo que podemos esperar.

“El concepto de Drácula, en sí mismo, es un desafío. Ya se ha hecho muchas veces. Se ha hecho muy bien y también no se ha hecho muy bien. Ciertamente admiro a Christopher Lee, Frank Langella, Bela Lugosi y Gary Oldman. Pero quería ver si podía aportar algo fresco al personaje. Y también siempre supe que tenía que hacerlo en algún momento”, dijo Nicolas Cage.

“Regresé a Christopher Lee, en términos de su forma de hablar, pero eso fue sólo un punto de partida. Conocí a Christopher. Hice una pequeña escena con él en Season of the witch y me gustó mucho. Tuvimos muchas conversaciones agradables y me recordó bastante a mi padre, August. Así que a partir de entonces, mi padre se convirtió en mi principal inspiración”, agregó.

Según se ha señalado, Renfield se enfocará en el momento en el que el sirviente del conde, quien principalmente le ayuda a conseguir gente para chuparle la sangre, encuentra una nueva oportunidad en la vida moderna de la ciudad de Nueva Orleans al enamorarse de una mujer llamada Rebecca Quincy. Para su mala suerte, Drácula no lo dejará ir tan fácilmente.

El filme se estrenará el próximo 14 de abril.