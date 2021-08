Una vez más Nick Cave y Warren Ellis hicieron equipo, ahora para musicalizar la nueva película biográfica de Marilyn Monroe.

La noticia la dio a conocer The Guardian, quien en una entrevista que tuvo con Ellis afirmó que el par recientemente estuvo trabajando en el soundtrack de Blonde, cinta dirigida por Andrew Dominik que girará entorno a la glamorosa y trágica vida de la actriz de Hollywood.

El estreno de Blonde está programado para el próximo año aunque aún no se cuenta con una fecha exacta. Según se anunció previamente, el filme está protagonizado por Ana de Armas en conjunto con Julianne Nicholson, Bobby Cannavale y Adrien Brody.

Por otra parte, la publicación también hace mención sobre una película que Dominik se encuentra filmando en Londres basada en Nick Cave y Warren Ellis interpretando canciones de Carnage y Ghosteen. Sin embargo, no se dan más detalles al respecto.

Ésta en realidad no es la primera ocasión que el par trabaja de la mano del director. En 2016 Warren, Cave y Dominik colaboraron para el documental One more time with feeling, el cual sigue el periodo de grabación del Skeleton tree de Nick Cave tras la muerte de su hijo. Así que podríamos esperar algo parecido de este nuevo filme.

Por ahora ésta es la única información que se tiene sobre ambos proyectos pero igual te mantendremos informado.

Foto de portada tomada del Instagram de Cave.