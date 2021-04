Netflix compartió el primer tráiler de su nueva docuserie The sons of sam: a descent into darkness, la cual abarca los asesinatos cometidos en 1970 en el área de Nueva York, donde se cree que David “Son Of Sam” Berkowitz nunca actuó de forma solitaria.

El director Joshua Zeman se inspiro del libro Ultimate evil, de la escritora Maury Terry, quien a través de su obra explora y recapitula estos brutales crímenes cometidos por Berkowitz pero ofreciendo pistas e información que aseguraban que había más de una persona dentro de estos casos.

El cineasta hablo con la revista Rolling Stone sobre su nueva producción: “Originalmente, pensé que los rumores no eran más que pánico satánico, pero fue entonces cuando dos detectives de la policía de Nueva York me sentaron para contarme una historia”.

“Dijeron que había mucho más en el caso de “Son Of Sam” de lo que el público sabía. Me dijeron que leyera el libro de Maury Terry Ultimate evil, que me fascinó y me asustó muchísimo. Finalmente, me senté con Maury y puse sus teorías a prueba. Para mi sorpresa, me encontré considerando seriamente lo inimaginable: que Berkowitz no actuaba solo y que había otros Hijos de Sam por ahí “.

Dave Berkowitz se encuentra preso desde 1977 y está cumpliendo 6 cadenas perpetuas por haberse declarado culpable en el asesinato de 8 personas. La serie se estrenará el 5 de mayo y aunque no es la primera vez que se habla sobre este hombre en Netflix si será la primera ocasión que se explore a detalle los hechos que lo pusieron en prisión.

Crédito foto de portada: New York Daily