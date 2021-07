Netflix quiere acaparar todo el mercado, pues ahora tiene en la mira al director Christopher Nolan. De acuerdo al jefe de producciones, Scott Stuber, el gigante del stream quiere ser el espacio en donde se lance y distribuya el siguiente largometraje del cineasta.

Aunque en este momento Nolan no ha revelado sus planes para su siguiente creación, Scott quiere ser la primera oferta sobre la mesa de Christopher, pues considera que es de los mejores directores de nuestra época y que tener la oportunidad de distribuir su siguiente película sería todo un honor.

De acuerdo a una entrevista con Variety, estos son los planes de Stuber: “Es un cineasta increíble. Voy a hacer todo lo que pueda. En este negocio, he aprendido que es necesario tener cero ego. Me golpean, me derriban y vuelvo a levantarme”.

Sin embargo, Nolan no es un gran partidario de los servicios de streaming. Tan solo basta recordar la problemática con Tenet, su reciente filme, el cual no quería que fuese estrenado en HBO max, ya que considera que el cine es el lugar por excelencia para las películas. Además, en 2017, el director dejó en claro su desagrado por Netflix:

“Tienen esta política sin sentido de que todo debe transmitirse y publicarse simultáneamente, lo que obviamente es un modelo insostenible para la presentación teatral. Así que ni siquiera están entrando en el juego y creo que están perdiendo una gran oportunidad “.

Aunque el tiempo ha pasado, pareciera que Nolan no quiere ceder ante la presión del streaming, por lo que Scott Stuber tendrá que ingeniárselas hábilmente para tratar de convencer al director de que su próxima cinta sea parte de Netflix.

Crédito foto de portada: Facebook