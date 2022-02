Tras la enorme polvareda mediática que levantó “Ateo”, ese hit inmediato junto a C. Tangana, que incluso provocó algún despido en la catedral donde se rodó el video, Nathy Peluso deja de lado la bachata y la rumba para explorar una vertiente electrónica mucho más machacona.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que “Emergencia” es un tema orientado totalmente hacia la electrónica de baile, dado que aparece para acompañar a un nuevo video juego de Playstation llamado Horizon Forbidden West, que además tendrá un evento en Youtube y Twitch para presentarlo formalmente.

Mientras eso sucede, Nathy Peluso lanza un track en el que volvió a trabajar con ODDLIQUOR, uno de los productores de su pasado, que destaca por un procesamiento constante de la voz, los sintes futuristas y los cambios de ritmo.

En medio de todo aquello, Nathy Peluso se muestra tan peleona como siempre a través de la letra: “Me dijeron que me calle y no me he callado/ he perdido mis anillos por el batalleo/ Estoy cansada pero no he abandonado”.

“Emergencia” cuenta con una producción audiovisual de muy alto nivel y presupuesto que está orientada para que Nathy Peluso prosiga en su proceso de crecimiento como una figura de presencia global.

