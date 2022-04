“No tenemos miedo pa, crecimos en la guerra/ Y hemos hecho de todo pa’ que no nos falte el pan”, canta el colombiano Nanpa Básico en “Pedacito de tierra”, un corrido tumbado que ha grabado junto con el rapero mexicano Lefty SM, y cuya letra es una crónica de la crudeza del mundo real y el problema de la migración incluido.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es así que mientras suena la guitarra se escuchen frases tales como: “Me colgué mi maleta y mi rosario/ Y me fui soltando el llanto con un nudo en la garganta”. Y lo curioso es que puede aplicarse a un músico que deja Colombia para venirse a México a abrirse camino o bien a los que se van para buscar el Sueño americano -aunque no quieran ser cantantes-.

Históricamente se han mencionado los puntos de contacto entre Colombia y México -que son muchos- y la música no es la excepción; en ambos países hay expresiones vinculadas con la estética de las rancheras y por ello se nota que Nanpa Básico está muy cómodo haciendo “Pedacito de tierra”.

En Colombia ya pasaron por un periodo muy difícil en busca de la paz y en México la violencia se manifiesta día con día, es por ello que la letra resulta tan puntual y descarnada: “Vengo de un pedacito hermoso de la tierra/ Donde es bien difícil y las cosas no se dan”.

“Pedacito de Tierra” es una tremenda canción que cala hondo; un dueto contundente entre un nativo de Medellín –Nanpa Básico– y otro de San Luis Río Colorado en Sonora –Lefty SM-. ¡Puro barrio, honestidad callejera… autenticidad hecha corrido! “Me fui con toda la fe de salir para adelante/ Con un chingo de hambre y ganas de yo ser cantante/ Me lo tomé muy personal, me lo tomé tan importante/ Y hoy el sueño no fue en vano cuando recuerdo al de antes”.

