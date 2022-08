“Lejos de ti yo me voy/ Pa’ ver si se sana la herida/ No pudiste, pero es lo que soy/ Y por nadie vo’a cambiar mi vida” canta Francisco David Rosero Serna, conocido por el mundo como Nanpa Básico, en su más reciente sencillo; una más de esas canciones de rompe y rasga en la que se hace acompañar de Gera MX.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya cuesta imaginar a Nanpa Básico en su natal Medellín y haciendo hip-hop más clásico, cuando es el músico colombiano que mejor se ha adaptado a México y cuyo estilo se ha entreverado con las estructuras y sonido de los corridos tumbados.

Ya no es un músico con carrera incipiente, pues con Selva De Asfalto grabó un demo en 2005 y luego en 2010 arrancó con su trayecto en solitario y que coloca como una figura que está a punto de encumbrarse. No en vano también es parte de Los No Tan Tristes, en compañía de Charles Ans y el propio Gera.

En “Lejos de Ti” encaja perfecto el flow de Gera MX cuando suelta: “La vida trajo lejos este vago y sus problemas/ Te miro de lejos porque de cerca me quemas/ Yo que me sentí atrevido, quise romper las cadenas/ Pero tú amabas la calle y la calle te amaba, nena”.

Ni duda cabe que “Lejos de Ti” se va a convertir en una más de las canciones de Nanpa Básico que acumula millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales… todavía más porque se trata de un tema doloroso que invita a echar el trago: “Me quedé solo, subí en el viaje, tomé mi vuelo/ Arriesgué todo, jugué mis cartas, perdí de nuevo/ Otra copa de vino que por el recuerdo bebo/ Ando pagando todo, tú tranquila, si te debo”.

¡A servir los mezcales!

