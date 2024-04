Musicons Ondas y bits en Galería L

Para conmemorar el centenario de la primera emisión de radio en México, Musicons México: Ondas y Bits llega a la Galería L con una muestra que resalta la conexión entre la música mexicana y la radio en un relato de hitos representativos, cronológico e identitario de la Industria Musical en México, con textos y 18 retratos de músicos icónicos y un videoarte interpretado por las voces de Ensamble Allaire. La muestra es curada por Mónica Martínez.

Musicons México: Ondas y Bits Celebra la Fusión Creativa de la Música y el Arte Visual

La exposición, producida por Ikorma en colaboración con Protempo, Banana Contemporary y Galería L, cuenta con la participación de destacados artistas mexicanos como Atardecer Dusk, Bien Muerta, Emmanuel García, Gibrán Julián, Giovanni Bautista, Luz María Oso, Miguel Martínez, Rubén Toledo y Stan. Estos artistas aportan su visión única, en una exploración de la intersección entre la música y el arte visual.

“Musicons México: Ondas y Bits es un testimonio perdurable de la historia y la identidad mexicana”, comentó Mónica Martínez. La exposición destaca el papel crucial de la radio en la difusión de la música mexicana, así como el poder del arte visual contemporáneo para impulsar la experimentación y la diversidad cultural.

La inauguración, será el próximo sábado 20 de abril a las 12:30 p.m., contará con la presentación en vivo del Ensamble Allaire y talleres para niños, incluida la impresión en vivo de un libro para colorear a cargo del artista visual Stan. Además, el jueves 25 de abril se llevará a cabo un taller de dibujo e impresión para niños.

La Galería L se encuentra en Alfonso Reyes 216, Condesa, CDMX. Los horarios de visita son de miércoles a viernes de 11 a.m. a 19:0 p.m., sábados de 11 a.m. a 6 p.m. y domingos de 11 a.m. a 5 p.m. La entrada es libre para todos los visitantes.