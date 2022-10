Tal y como se insinuó ayer, Muse regresará a México para dar tres conciertos a inicios de 2023.

A través de sus redes sociales, la agrupación conformada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard confirmó que en enero del próximo año llegará a tierras mexas con su Will Of The People World Tour. Así que a romper el cochinito porque seguro los boletos volarán como pan caliente.

El recorrido de Muse por nuestro país comenzará el 18 de enero de 2023 en el Estadio Banorte en Monterrey, para después continuar con un shoe el 20 del mismo mes en la Arena VFG en Guadalajara, y finalmente cerrar con broche de oro el 22 de enero en el Foro Sol en la Ciudad de México. Ésta será la primera vez que el trío visita tierras aztecas en tres años.

La preventa Citibanamex para las tres fechas se llevará a cabo el próximo 14 de octubre, mientras que la venta general de boletos arrancará al día siguiente a través del sitio web de Ticketmaster. De igual forma, toda la información la puedes consultar en este enlace o en las redes sociales de la banda.

En esta ocasión los de Muse nos presentarán su más reciente disco Will of the people; además, clásicos como “Starlight”, “Hysteria”, “Knights of Cydonia” y “Plug in baby” seguro no faltarán durante esta mágica noche.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.