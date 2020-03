El director de Re-Animator (1985) y From Beyond (19869 , Stuart Gordon, murió este 22 de marzo, así se dio a conocer a través de redes sociales.

Gordon murió a los 72 años con más de 40 años de carrera y 18 películas en su filmografía.

El mundo del cine de horror y ciencia ficción le debe títulos como Daughter of Darkness (1990) y King of the Ants (2003).

Personajes de la industria escribieron mensajes en su memoria luego de que se difundiera la noticia, entre ellos el director Edgar Wright y el mexicano Guillermo del Toro, quien lo describió como “un verdadero maestro del horror y un hombre jovial, inventivo y encantador”.

RIP a true master of horror and a jovial, inventive, delightful man. https://t.co/XObVMHgol8 — Guillermo del Toro (@RealGDT) March 25, 2020

La familia de Stuart Gordon no especificó las causas de su muerte, pero

La fotografía de portada fue tomada del perfil de Facebook de Stuart Gordon, hijo del cineasta.