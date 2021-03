MTV regresará a producir su clásica docu serie llamada Behind The Music ahora de la mano con la plataforma de streaming Paramount+.

La serie musical estuvo siendo transmitida durante décadas, desde 1997 hasta el 2014; ofreciendo una vista bastante intima detrás de la producción de los artistas más grandes e importantes de los últimos años siendo uno de los programas mas famosos de MTV.

En esta versión del programa se ofrecerá una gran cantidad de episodios nuevos, con entrevistas a artistas; una actualización creativa y un estilo visual reinventado. Paramount+ albergará estos nuevos episodios y saldrán a finales del año.

Hasta el momento ya se han confirmado varios artistas que serán parte de esta nueva temporada, donde figuran los nombres de cantantes como Jennifer Lopez, LL Cool J, Ricky Martin y Huey Lewis, con más participantes aún por anunciar en los próximos meses.

El show se centra en un músico o grupo musical específico, trazando su carrera hasta la fecha a través de sus éxitos y problemas. Aún no se sabe la fecha exacta de estreno de Behind The Music, pero solo podrá verse en la plataforma de streaming.

Crédito foto de portada: Paramount+