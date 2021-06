Modest Mouse nos comparte el último sencillo previo a su nuevo disco, se trata de “The sun hasn’t left“, uno de sus temas más vivaces en toda su carrera.

Estamos exactamente a una semana de escuchar The golden casket, el primer disco de Modest Mouse en 6 años. Hasta el momento el grupo ya ha compartido algunas canciones que son “We are between”, “Leave a light on” y el día de hoy como tercer adelanto “The sun hasn’t left“.

Hace unos años nos quedamos con un Modest Mouse más serio y hasta en cierto punto depresivo, pero con estos nuevos adelantos hemos visto la parte más alegre y vivaz de toda su carrera hasta este momento y el nuevo sencillo no se queda atrás; ya que nos entrega teclados con ritmos pegajosos y hasta parece que usaron un xilófono. Además, el coro nos transmite la dicha del artista.

Sobre la letra, el tema que nos cuenta Isaac Brock tiene que ver con las interacciones en línea y como son afectadas por la inmediatez de la vida cotidiana actual. No hay declaración de la banda al respecto de esta nueva canción pero esto sabemos de su próximo álbum:

“Explora temas que van desde la degradación de nuestros paisajes psíquicos y tecnología invisible, hasta la paternidad”, cuenta el vocalista y líder. The golden casket tendrá un repertorio de 12 canciones y llegará a streaming el 25 de junio.

Crédito foto de portada: Facebook Modest Mouse