Al parecer este año será en el que veamos a varias bandas legendarias de vuelta a los escenarios. Entre ellos se encuentra Modern English, una de las agrupaciones más icónicas del new-wave y post-punk británico. Quienes este 2020 se encontrarán celebrando su 40 aniversario con un especial tour por Norteamérica.

Aunque durante los años setenta y principios de los ochenta Modern English fue un increíble éxito en su nativa Inglaterra. No fue hasta que en 1982 lanzaron su álbum After The Snow, con el que finalmente lograron cruzar el océano Atlántico y cautivar a todos en América principalmente con su canción I Melt With You, tema que formó parte del filme Valley Girl. Y que posteriormente fue utilizada en comerciales para Burger King, Taco Bell, M&M’s y en el programa Glee.

Desde entonces, la banda se convirtió en uno de los favoritos del género alrededor del mundo. Y es por eso, que han decidido festejar sus 40 años interpretando en cada concierto el disco completo que los llevó a cruzar fronteras.

El tour se realizará durante el verano, comenzando el 12 de junio en San Diego, pasando por Seattle, Denver, Nueva York, Atlanta, para finalmente cerrar con broche de oro el 11 de julio en Florida. Además de que para esta gira, Modern English contará con los miembros fundadores: Robbie Grey, Michael Conroy, Stephen Walker y Gary McDowell. Sin embargo, el baterista original Richard Brown será reemplazado por Roy Martin.

En un comunicado de prensa, Robbie Grey dijo: “Grabar After the Snow con Hugh Jones como productor fue una experiencia increíble. Decir que cambió nuestras vidas para siempre sería insuficiente. La banda quiere presentar esta experiencia a una audiencia viva, mientras tocamos el álbum entero por primera vez. Queremos brindarles una creativa y memorable experiencia en un tour que será muy especial para nosotros.”

Te dejamos a continuación las fechas del tour:

June 12th – San Diego, CA @ Casbah

June 13th – Riverside, CA @ Concert Lounge

June 14th – Los Angeles, CA @ Echoplex

June 16th – San Francisco, CA @ The Chapel

June 18th – Portland, OR @ Doug Fir

June 19th – Seattle, WA @ Triple Door

June 20th – Vancouver, BC @ Rickshaw Theater

June 23rd – Denver, CO @ Soiled Dove

June 25th – Milwaukee, WI @ Summerfest

June 26th – Evanston, IL @ Space

June 28th – Three Oaks, MI @ The Acorn

June 30th – Pittsburgh, PA @ Crafthouse

July 1st – Pawling, NY @ Daryl’s House

July 2nd – New York, NY @ Sony Hall

July 5th – Asbury Park, NJ @ Asbury Lanes

July 6th – Philadelphia, PA @ Ardmore Music Hall

July 8th – Atlanta, GA @ Earl’s

July 10th – Tampa, FL @ Orpheum

July 11th – West Palm Beach, FL @ Respectable Street

Para conocer más información puedes checarlo a través de su sitio oficial.

Foto de portada vía Facebook Modern English.