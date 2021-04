Mindhunter es un gran producto que sigue la historia de los asesinos en serie más famosos y despiadados de Estados Unidos en la época de 1970, la serie dirigida mayormente por David Fincher podría regresar para hacer su tercera temporada.

David Fincher ha creado grandes historias en el cine, el director se ha destacado dentro del género dramático regalándonos cintas como SEVEN, The fight club, The network entre otras. Con este historial detrás el cineasta buscó la manera de llegar a los servicios de streaming y Mindhunter fue su carta de presentación en este nuevo formato digital.

El producto fue adoptado por Netflix y a lo largo de dos temporadas esta serie nos contó sobre los asesinos seriales más temibles que hubo en Estados Unidos durante la época de los 70; convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores programas dentro de la plataforma destacando por su dirección, su cinematografía y el gran cast que lo conforma.

Sin embargo, varios reportes el año pasado aseguraban que Mindhunter había llegado a su fin, dejando a los espectadores sin siquiera un cierre en esta historia; pero nueva información reporta que Fincher ya se reunió con la productora para trabajar en la tercera temporada.

Según un Insider esto es lo que sucede: “Todo lo que realmente puedo decirles sobre Mindhunter es que las conversaciones entre Netflix y Fincher están en curso. Están discutiendo la posibilidad de traer de vuelta el programa para una tercera temporada. Todavía es muy pronto, pero Fincher parece más optimista sobre el proyecto.”

¿Emocionados?

Crédito foto de portada: Netflix