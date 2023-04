Michelle Rodríguez explica por qué no regresaría a ‘Avatar’

Para la actriz de Fast and furious, los récords de taquilla que ha tenido Avatar, película en la que interpretó a la comprensiva piloto de combate pro-Na’vi Trudy Chacón, no fueron suficientes para que considerara regresar a la franquicia, ya que constantemente ha repetido personajes a lo largo de su carrera y con este ya hubiera sido demasiado.

En una entrevista para Vanity Fair, Michelle Rodríguez recordó una charla que tuvo con James Cameron, donde el cineasta le dijo: “Estaba pensando ¿qué pasaría si Michelle regresa? Muchos de los otros personajes regresaron [en The Way of Water]”.

“Yo estaba como ‘no puedes hacer eso, morí como un mártir. Regresé en Resident Evil, no se suponía que debía hacerlo. Regresé en Machete, se suponía que no debía hacerlo. Regresé con Letty [en Fast & Furious 6 de 2013], se suponía que no debía hacerlo. No podemos hacer una cuarta, ¡eso sería excesivo!’”, explicó.

Concluyó: “No entiendo, es muy raro. Supongo que no saben qué hacer con la chica que no tiene novio. “‘Ella no tiene novio. ¿Deberíamos mantenerla con vida o matarla?’”

Actualmente, Michelle Rodríguez está promocionando la película Dungeons & dragons: Honor among thieves,junto a Chris Pine.