James Cameron podría lanzar una serie con material inédito de ‘Avatar 3’

En diciembre, Jeff Sneider reveló en su podcast The Hot Mic que James Cameron tenía una versión extendida de Avatar 3 que supera completamente las cuatro horas de duración del Zack Snyder’s Justice League. Ahora, el experto en Hollywood ha retomado el tema para asegurar que el plan es convertir el corte de nueve horas en una nueva serie que se lanzaría a través de Disney Plus.

“Hace meses, lancé un rumor acerca de que James Cameron tenía un corte de nueve horas de Avatar 3, para el cual quería terminar los efectos visuales”, dijo Jeff Sneider en el episodio más reciente de The Hot Mic.

“Mucha gente decía ‘¿por qué pagaría el estudio por eso? ¿por qué insistiría en hacer efectos visuales si luego va a cortar la película?’ La idea es que Cameron haga todos los efectos visuales para su versión de nueve horas de Avatar 3 y luego la estrene en Disney+ como una serie especial que se liberará después de la presentación en cines”, agregó.

Sneider advirtió que los planes podrían cambiar, pero la realidad es que sus comentarios tienen mucho sentido si tomamos en cuenta que este trato beneficiaría tanto a Cameron como a Disney. Después de todo, la franquicia sigue siendo una de las más exitosas. Según se reveló, hasta el 15 de marzo, Avatar 2: The way of water ha recaudado casi 2300 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la tercera película más taquillera de todos los tiempos detrás de su antecesora y Avengers: Endgame.