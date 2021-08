Justo cuando creímos que ya lo habíamos visto todo, una mujer llega afirmando que se casó con un fantasma y no con cualquiera, sino con el del mismísimo Michael Jackson.

La mujer en cuestión se llama Kathleen Roberts y su historia está bastante extraña. Resulta que en un inicio, Roberts se hizo viral en TikTok por sus videos declarando que el fantasma del Rey del Pop le pidió matrimonio por su parecido con Marilyn Monroe; por obvias razones su cuenta fue desactivada pero ella no se dio por vencida y a través de un blog continuó contando su experiencia paranormal.

En una reciente publicación, la mujer entró más en detalles y reveló que hace años el espíritu de Michael Jackson le propuso matrimonio con un enorme anillo rosado. Y la situación se pone aún más creepy, ya que Roberts afirmó que Martin Luther King Jr. fue el que ofreció la ceremonia.

“Me siento especial porque me eligió como esposa (aunque no es papel), llevamos nuestra relación como si estuviéramos casados. Tenemos nuestros altibajos, pero Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte”, escribió Kathleen Roberts en su blog.

Si bien la mujer está consciente de que sus declaraciones suenan extremadamente alocadas, desde su aparición en TikTok se ha mantenido firme al respecto. Además que ha declarado que el Rey del Pop vive a través de ella, es decir que de alguna forma la posee y come, baila y demás utilizando su cuerpo.

“Michael permanece en mí todo el tiempo, así que viene al baño conmigo y estos especiales momentos conmigo los llama ‘toiletries’. Le encantan las galletas. Él maldice mucho más de lo que yo imaginaba… me habla mucho, que no es lo que esperaba del hombre tímido que vi en televisión todos esos años que fui fan”, agregó.

En fin, el mundo cada ve se pone más extraño.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.