La Generación Beat supuso una revolución callejera y espiritual de la literatura… le quitó la camisa de fuerza y la dejó huir sin rumbo; ellos tenían de su lado al mundo real, el jazz, las drogas, la escritura y un inmenso deseo de emanciparse de la sociedad, aunque al final acabaran jodidos, abatidos -beatniks-. Desde la mitad de los años cincuenta le hicieron un inmenso regalo al mundo y cada nueva generación de jóvenes se los agradece.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Jack Kerouac, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, William Burroguhs -como mentor- y, por supuesto, Allen Ginsberg hicieron un enorme tributo de libertad creativa que seguimos agradeciendo. No cesaron de buscar la iluminación, “la beatitud” a través tanto del exceso como de la transformación interior. Se trata de un anhelo todavía vigente y válido… es por eso que los queremos tanto.

Quizá la academia no lo entienda, pero ahí reside su absoluta vitalidad y es por ello que su legado escritural sigue apasionando a todos aquellos que desean experiencias On the road… que siguen escuchando el Aullido de la liberación, tal como titulara Allen Ginsberg su más famoso poemario editado en 1956.

En pleno siglo XXI podría pensarse que se la leído a los Beats hasta agotarlos, pero ello no es del todo cierto, pues siguen surgiendo novedades editoriales. A través de Anagrama nos llega Las mejores mentes de mi generación. Historia literaria de la Generación Beat, que reúne alrededor de un centenar de clases de las 5 conferencias que Ginsberg impartió entre 1977 y 1994.

Se trata de 2 mil páginas de una prosa que saca chispas y alebresta a las almas inquietas. El encargado de organizar todo el material ha sido Bill Morgan, biógrafo y amigo íntimo de Allen, quien se destacó como profesor universitario y activista de izquierda, además de defensor de los derechos de los homosexuales. Tras superar un juicio por supuesta obscenidad en contra de Aullido, terminó convertido en un emblema viviente de la contracultura.

Ginsberg murió en 1997, pero iniciativas suyas, como la de fundar en 1974, juntó a Anne Waldman, la Escuela Jack Kerouac de Poesía Incorpórea, en Boulder, Colorado, abogaron por esa expansión del canon literario que a través de los años tanto buscó. Las mejores mentes de mi generación es un extraordinario documento para adentrarnos en sus afanes. Es un trabajo erudito y memorioso que conserva el vértigo del mejor Bebop o de un atasque anfetamínico.

Las mejores mentes de mi generación. Historia literaria de la Generación Beat estará en circulación a partir de finales de septiembre. ¡Ahí viene el pinchazo literario!

