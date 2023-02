Mark Lanegan ayudó a escribir “Something in the way” de Nirvana

El difunto cantante de Screaming Trees y Kurt Cobain mantuvieron una estrecha amistad durante mucho tiempo, por lo que era de imaginarse que en algún punto sus carreras musicales se fusionaran. De acuerdo con un libro de memorias de Mark Lanegan, que se publicó poco después de su muerte, así sucedió en más de un ocasión, aunque hubo una en específico que se mantuvo en secreto todos estos años.

Según reveló Nick Oliveri, quien coincidió con Lanegan en Queens of the Stone Age, Mark ayudó a escribir la letra del clásico de Nirvana “Something in the way”, aunque no fue acreditado. Por lo tanto, Lanegan, que a menudo luchaba para llegar a fin de mes mientras lidiaba con la adicción a las drogas, no recibió lo que habrían sido regalías masivas por las ventas del disco Nervermind de Cobain y compañía.

“Mark dijo que escribió algunos lyrics de ‘Something in the way’ con Kurt”, le reveló Oliveri al autor Greg Prato. “Pero Kurt había tocado en algunas de las cosas en solitario de Mark, The winding sheet. Entonces, en lugar de que se pagaran, simplemente hicieron esto: ‘oye, agregué unos lyrics a tu canción y tú agregaste unos lyrics a mi canción. Que pase lo que tenga que pasar’. Poco sabía Mark, pero si hubiera tenido una acreditación en ‘Something in the way’ en Nevermind, habría tenido mucho dinero. Lo recuerdo pateándose un poco en el trasero por eso: ‘si tuviera esa acreditación de ‘Something in the way‘…”, agregó.

En otra parte del libro, el compañero de banda de Screaming Trees de Lanegan, Gary Lee Conner, recordó cuando después de la muerte de Kurt Cobain, Courtney Love le ofreció al grupo la canción inédita de Nirvana “You know you’re right”. Screaming Trees llegó a aceptarla, pero Mark Lanegan no se atrevió a cantarla, por lo que la versión de Trees no se grabó. Lo que probablemente pudo darle una gran cantidad de dinero a Lanegan y compañía, terminó convirtiéndose en un éxito póstumo de Cobain, ya que finalmente fue lanzado como sencillo para la compilación homónima de 2002 de Nirvana.

“Cuando estábamos trabajando en la composición de canciones para Dust, durante ese tiempo, Mark dijo: ‘Courtney quiere que hagamos una canción’. Y fue esa, ‘You know you’re right’ [una canción inédita de Nirvana]. Entonces, obtuve una cinta y lo aprendimos. Nunca lo grabamos. Pero lo aprendimos sin Mark. Cuando bajó a cantarla… no pudo. Él cambió de opinión. Y ese fue el final de todo”, explicó Conner.

“Pero, ¿quién sabe? Podríamos haber tenido un gran éxito con la canción de Kurt. [Risas] Me imagino que habría sido un gran problema: en el ’95 o el ’96 lanzar una versión de una canción desconocida de Nirvana. No sé. Esa era la idea. Pero no sé si fue la idea de capitalizar a Kurt… aunque podríamos haber usado el dinero”, concluyó.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.