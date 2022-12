Margot Robbie ha revelado que le gustaría que Harley Quinn tenga un romance lésbico con Hiedra Venenosa.

La actriz australiana tiene planeado continuar en los zapatos de Harley Quinn durante un buen rato, tanto así que en una reciente entrevista con Comic Book reveló que le encantaría que se desarrolle un amorío entre su personaje y Pamela Isley. Robbie también dijo que ya lleva rato pidiendo que el desarrollo de esta historia y aunque hasta ahora sus intentos han sido fallidos, no se dará por vencida hasta conseguirlo.

“Llevo años luchando por ello. No puedo decirte lo mucho que he estado presionando por que suceda. Yo también lo deseo. Honestamente, cuando me lo imagino, siempre me imagino como Pamela Isley en los cómics. En realidad no me imagino a una actriz en concreto haciéndolo, pero estoy de acuerdo, estaría muy bien”, comentó Margot Robbie sobre la idea de juntar a Harley Quinn con Hiedra Venenosa.

“Créeme, les estoy dando lata todo el tiempo. Deben estar hartos de escucharme, pero yo digo: ‘Hiedra Venenosa. Venga, tenemos que hacerlo’. Tengo muchas ganas de ver una relación entre ella y Harley Quinn en la gran pantalla. Sería muy divertido. Así que seguiré dándoles la lata. No te preocupes”, agregó la actriz.

El plan de Margot Robbie no está tan disparatado, ya que incluso en las primeras dos temporadas de la serie animada de HBO Max se jugó con la idea y en la tercera se hizo oficial. Así que habrá que prender veladoras para que los de la saga live-action acepten la propuesta de la australiana.