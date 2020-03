Mac DeMarco acostumbra a compartir los demos de sus discos y Here Comes The Cowboy, su último material discográfico, no se podía quedar atrás. Así que hoy el músico anunció que este no tendrá una, sino dos diferentes colecciones de demos.

Estos dos álbumes llevarán por título Here Comes The Cowboy Demos y Other Here Comes The Cowboy Demos. El primero contendrá grabaciones originales de las sesiones de estudio que tuvo durante la realización del disco lanzado en 2019. Mientras que el segundo incluirá canciones inéditas.

Ambos serán estrenados el 19 de junio a través de su propio sello Mac’s Record Label. Ya puedes pre-ordenar los dos discos en el sitio oficial.

Originalmente el lanzamiento de Other Here Comes The Cowboy Demos estaba programado para el Record Store Day de este año, el cual se realizaría el próximo 18 de abril. Sin embargo debido a la pandemia de Coronavirus, tuvo que ser pospuesto para el 20 de junio.

Te dejamos a continuación el tracklist de ambas colecciones.



Here Comes the Cowboy Demos:

01 Here Comes the Cowboy (demo)

02 Nobody (demo)

03 Finally Alone (demo)

04 Little Dogs March (demo)

05 Preoccupied (demo)

06 Choo Choo (demo)

07 K (demo)

08 Heart to Heart (demo)

09 Hey Cowgirl (demo)

10 On the Square (demo)

11 All of Our Yesterdays (demo)

12 Skyless Moon (demo)

13 Baby Bye Bye (demo)

14 The Cattleman’s Prayer (demo)

Other Here Comes the Cowboy Demos:

01 Eyes on Me

02 Powers Back On

03 Out of My Head

04 Tommy

05 Seeing Red

06 Yap Man

07 Velvet Johnny

08 Very Spooky

09 Dave

10 Amp Rental

11 New You

Foto de portada vía Facebook Mac DeMarco.