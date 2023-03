El icónico festival regresará este verano al Grant Park de Chicago, Illinois, con un cartel que incluye a algunos de los artistas y bandas más importantes del mundo actual. De inicio, el Lollapalooza ha confirmado a Kendrick Lamar, Billie Eilish, The 1975, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Odesza y Karol G como sus actos principales. Cabe destacar que “La Bichota” hará historia como la primera artista latina femenina que encabeza el festival chicano.

En esta ocasión, el Lollapalooza contará con una gran variedad de géneros musicales que van desde el hip-hop, rock y pop hasta el reguetón. Además de los headliners, el festival también tendrá la participación de Maggie Rogers, Carly Rae Jepsen, Rina Sawayama, Sabrina Carpenter, NewJeans, The Rose, Pusha -T, Lil Yachty, Joey Bada$$, 30 Seconds to Mars, Portugal. the Man, Beabadoobee, Alex G, Foals, Fred Again…, Diplo, Afrojack, Gorgon City y Alan Walker.

Jessie Reyez, Sylvan Esso, The Revivalists, Tems, Mt. Joy, J.I.D, Men I Trust, Knocked Loose, Timmy Trumpet, The Garden, Sudan Archives, Suki Waterhouse, Holly Humberstone, Thee Sacred Souls , Joy Oladokun, The Linda Lindas, UPSAHL y Spacey Jane son otros de los nombres que figuran en el cartel.

Lollapalooza 2023 se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto. Los boletos se pondrán a la venta el próximo 23 de marzo.