Los de ‘Clerks’ regresan para el nuevo video de Logic

En lo que esperamos el tan anhelado regreso de Clerks, Dante, Randall, Jay y Silent Bob hicieron una breve aparición para formar parte del video musical de “Highlife”, el nuevo sencillo de Logic. El audiovisual fue dirigido por el mismo Kevin Smith, quien da vida a Silent Bob en el filme.

Ambientado en y alrededor de la antigua Quick Stop Groceries, con desvíos ocasionales a los Smodcastle Cinemas de Smith, el video encuentra a Logic llevando una bolsa marrón con algo para el antiguo equipo de Clerks. ¿Qué es el paquete misterioso? Quizá la letra de la canción te dé una pista: “In the mornin’, yeah, I light it up / Yeah, you know the boy blazin’, man/ Know this feelin’ so amazin’, man”.

“Fue un sueño hecho realidad trabajar con uno de mis directores favoritos de todos los tiempos”, escribió Logic en Instagram. “Además de eso, reunimos a los Clerks en el set original. Era como la versión de Logic de Disneyland… ¡excepto que todos eran reales y estaban allí para grabar mi video musical!”, agregó.

“Highlife” formará parte del próximo álbum de estudio de Logic, College park, el cual se estrena el 24 de febrero de 2023.