Llanuras Levantadas por Olas exposición de Marela Zacarías llega a la CDMX.

Las esculturas de Marela Zacarías llegan a la Ciudad de México, la obra de esta artista se caracteriza por conjugar expresión y abstracción, en sus piezas descubrirás una serie que evoca y maximiza ideas textiles en piezas de gran formato.

“La exhibición Llanuras levantadas por las olas -tomada de una línea de un poema de Neruda- es resultado de un viaje de ida y vuelta por el norte del continente americano, y en el cual el agua juega un papel central”

La obra de Marela Zacarias ha sido expuesta en el Museo de Brooklyn, British Society of American Art, Sapar Contemporary, Praxis Gallery, the National Arts Club, and Art at Viacom y muchos lugares más, su obra pertenece a importantes colecciones, además de que la artista fue requerida para intervenir con sus piezas el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma , las oficinas de Facebook y una larga lista de lugares en USA.

Llanuras Levantadas por Olas de Marela Zacarías. Inaugura este martes 17 de marzo en punto de las 16.00 y permanecerá abierta hasta el 23 de mayo en la Galería Alterna, Gral. Francisco Ramírez 11 – Planta Alta, Daniel Garza, de la Ciudad de México.

