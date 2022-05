Linkin Park ha compartido una nueva edición de lujo de su disco lanzado en 2007, Minutes to midnight.

El pasado 14 de mayo, este material cumplió 15 años y para celebrarlo como se merece, la banda lanzó en plataformas digitales una edición deluxe que incluye cuatro canciones extra: “No roads left”, “Given up (Third encore session)”, “What I’ve done (Distorted remix)” y “Across the line”.

Estos tracks en realidad no son inéditos; los cuatro fueron lanzados junto con el estreno original de Minutes to midnight, sin embargo sólo estaban disponibles en la versión japonesa que habitaba en iTunes. Así que para los fans de Linkin Park del resto del mundo, esta sí que esta una gran sorpresa.

Producido por Rick Rubin y Mike Shinoda, Minutes to midnight fue el tercer material discográfico de Linkin Park, marcando un cambio en su sonido que ahora pasaba de ser nu metal a rock alternativo. “What I’ve done”, “Bleed it out” y “Shadow of the day” fueron algunas de las canciones más conocidas de este elepé.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.