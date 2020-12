El pasado 5 de diciembre se realizaron los MTV Movie & TV Awards 2020, en los que varias celebridades hicieron aparición. Sin embargo, de todos los presentes, una de las que más llamó la atención fue Lily Collins.

Esto se debió principalmente por el arriesgado look que llevó en la alfombra roja. La actriz apostó por llevar un vestido negro de látex y corte midi que forma parte de la colección Otoño-Invierno de la famosa firma parisina, Saint Laurent.

De inmediato las redes sociales comenzaron a aplaudir la vestimenta de Lily Collins para los MTV Movie & TV Awards: Greatest Of All Times. E incluso la famosa televisora publicó una foto de la actriz en la alfombra roja en comparación con una de su look de hace 10 años.

“@lilyjcollins lució ASOMBROSA en los #MTVAwards 2010 y ¡está igual de impresionante esta noche!”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, durante el evento realizado en Los Ángeles, Lily Collins se encargó de presentar la categoría de “La ruptura más desgarradora” en la que Kristen Bell y Jason Segel fueron los ganadores por su ruptura en la cinta Forgetting Sarah Marshall.

Igual en este edición de los MTV Movie & TV Awards, Sia apareció para interpretar “Hey Boy”. Mientras que Steve Aoki y Travis Barker subieron juntos al escenario para dar una gran interpretación de “You’re The Best Around”.

Foto de portada vía Instagram MTV.