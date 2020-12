Lana Del Rey fue la última invitada musical en el programa de televisión de Jimmy Fallon, The Tonight Show, en donde interpretó su más reciente sencillo “Let Me Love You Like A Woman”.

La presentación fue pre-grabada y tuvo como locación un bar sin nombre, en donde además Lana estuvo acompañada de una banda y cantantes de respaldo para interpretar “Let Me Love You Like A Woman”, canción que lanzó hace apenas unos meses.

Y de hecho, con esta gran interpretación, Lana Del Rey marcó su regreso a la televisión estadounidense, ya que la cantante no se presentaba en ella desde hace nueve años. Te dejamos a continuación su interpretación:

“Let Me Love You Like A Woman” fue estrenada el pasado mes de octubre como el primer adelanto que Lana nos da del que será su próximo material discográfico, Chemtrails Over The Country Club. Este disco originalmente se tenía planeado llegara a nosotros en septiembre de este año, sin embargo por problemas con el proceso de los vinilos, tuvo que ser postergado.

Hasta el momento no se tiene aún una fecha en concreto pero según reveló Lana Del Rey hace unas semanas , no se estrenará al menos hasta la primavera de 2021.

Igual en lo que esperamos, ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales este sencillo. Y no olvides que pronto también nos presentará un disco con clásicos navideños.